Delice'de su tüketim KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yapıldı.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, halkın temel ihtiyaç kalemlerinden biri olan su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdiklerini duyurdu. Ekonomik anlamda her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Özdem, "Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'enflasyonla mücadele' kapsamında su kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdik. İlçe halkımıza hayırlı olsun" dedi.

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