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Boynu çöp kovasının demir halkasına sıkışan köpek kurtarıldı

İHA

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, sokak köpeğinin boynuna sıkışan çöp kovasının demir halkası, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Hayvan barınağına götürülen köpek, veterinerler tarafından tedavi edildi.

Boynu çöp kovasının demir halkasına sıkışan köpek kurtarıldı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, sokak köpeğinin boynuna sıkışan çöp kovasının demir halkası, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Hayvan barınağına götürülen köpek, veterinerler tarafından tedavi edildi.
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde sokak köpeğinin boynuna, çöpteki bir yiyeceği yemeye çalıştığı sırada 4 adet demir halkası sıkıştı. Köpeği fark eden bir vatandaş ise durumu Yahşihan Belediyesi’ne bildirdi. Ekipler tarafından alınan köpek, İtfaiye Müdürlüğüne götürüldü. İtfaiye ekipleri, köpeğin boynundaki demir halkaları hidrolik makas ile keserek çıkarttı. Hayvan barınağına götürülen köpek, veterinerler tarafından tedavi edildi.
Yahşihan Belediyesi’nde Hayvan Bakım Uzmanı olarak görev yapan Seda Er, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 tane çöp kutusu kapağının köpeğin boynuna sıkıştığını belirterek, "4 tane çöp kutusu kapağı. Hani birinci olmuş, ikinci olmuş, üçüncü olmuş, dördüncü olmuş. Muhtemelen yemek için devamlı kafasını çöp kutusunun içine sokmuş. Her seferinde de bir demir kalmış boynunda" dedi.

"Boynundaki metalleri kestiler"
Köpeğin insanlardan korktuğunu anlatan Er, "Hiçbir şekilde kimseye yaklaşamamış. Belediye ekiplerimizde yaklaşamadı. Bayağı bir uğraştık bir türlü yakalayamadık. Dün gece saat bir buçuktu. Özge hanım var köpeği yakalamaya çalışan. 'Köpeği halı sahanın içine kapattım. Yardım edebilir misin?' dedi. Gece bir buçukta çıktık. Bayağı uğraştık yakalamak için en sonunda anestezi ile aldık ve itfaiyeye geçti. Orada boynundaki metalleri kestiler" diye konuştu.

"Kafasını çöp kutusunun içine sokmuş"
Yemeklerin çöp kovalarının yanına konulmasını tavsiye eden Er, “4 tane çöp kutusu kapağı. Hani birinci olmuş, ikinci olmuş, üçüncü olmuş, dördüncü olmuş. Muhtemelen yemek için devamlı kafasını çöp kutusunun içine sokmuş. Her seferinde de bir demir kalmış boynunda. Aslında insanlar yemekleri çöpün içine değil de kenarına koysa bu hayvanlar da böyle perişan olmayacak. Çok şükür çıkarttık boynundakini. Getirdik barınağımıza koyduk yerine. Çok saldırgan, halen de dokunamıyoruz. Burada kısırlaştırmasını ve aşılarını yapıp, yuva bulamaz isek sokağa salacağız” ifadesini kullandı.

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