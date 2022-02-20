Boynu demir halkaya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde boynu çöp kovasının demir halkasına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.
Yahşihan'da boynu, çöp kovası kenarında bulunan demir halka sıkışan köpeği görenler, kendi çabalarıyla kurtarmaya çalışsalar da başarılı olamayınca, iftaiye ve hayvan barınağından yardım istediler. Bölgeye gelen barınak ekipleri, köpeği alarak Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne götürdü. Uyuşturucu iğneyle bayıltılan köpek, demir halka kesilerek kurtarıldı. Barınakta tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2022-02-20 15:06:52
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