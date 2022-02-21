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Huzur Köy'de uyuşturucu tedavisi gören genç: "Tek el ile yaptığım işi iki el ile zor yapıyordum" Uyuşturucu bağımlısı genç, Huzur Köy'de hayata tutundu

İHA

Huzur Köy'de uyuşturucu tedavisi gören genç: "Tek el ile yaptığım işi iki el ile zor yapıyordum" Uyuşturucu bağımlısı genç, Huzur Köy'de hayata tutundu

Kırıkkale'de uyuşturucu madde kullanan bir genç, Huzur Köy projesi sayesinde yeniden hayata tutundu. Uyuşturucu madde kullanımının zararlarından bahseden genç vatandaş, "Mesleğim mobilya. Ustam bana diyordu, 'Yeteneklerini kaybediyorsun.' Tek el ile yaptığım işi iki el ile zor yapıyordum" dedi.
Türkiye'de ilk kez Kırıkkale Valiliği tarafından 2019 yılında hayata geçirilen Huzur Köy Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, madde bağımlısı 19 yaş ve üzeri bireyleri, yeniden hayata tutuyor. Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nde (AMATEM) arındırma tedavileri tamamlanan madde bağımlısı bireyler, Huzur Köy'de tedavi sürecine giriyor. Tedavi gören bireyler, rutin tedavilerin dışında çeşitli etkinliler de yapıyor. 50 yataklı Huzur Köy, bir çok ilden gelen bireylere de hizmet veriyor. Seradan halı sahaya, spor salonundan iş atölyelerine, oyun alanlarından kitap okuma salonlarına kadar pek çok sosyal aktivite alanları bulunuyor.
Uyuşturucu madde kullanan bir genç, Huzur Köy projesi sayesinde yeniden hayata tutundu. Mobilyacılık mesleğinde çalışan genç, uyuşturucunun beynini çok etkilediğini ve yeteneklerini de kaybettiğini söyledi.

"Tek el ile yaptığım işi iki el ile zor yapıyordum"
Uyuşturucunun beynini etkilediğini anlatan genç vatandaş, "Buraya gelmeden önce ‘metamfetamin’ kullanıyordum. Şüphecilik başlamıştım. Herkesten şüpheleniyordum. Ailemle aram bozuldu. Mesleğim mobilya. Tek el ile yaptığım işi iki el ile zor yapıyordum. Yeteneklerimi kaybediyordum. Ustam bana diyordu ‘Yeteneklerini kaybediyorsun.’ Aşırı kilo vermiştim. Beynimi de çok etkilemeye başladı. Onun için herkesin uzak durmasını isterim. Gelip tedavilerini olsunlar gerçekten çok kötü bir şey" dedi.

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