Kırıkkale'de "Etiler Köprülü Kavşak" projesinin yüzde 70'i tamamlandı

Kırıkkale'de araç trafiği akışını rahatlatacak "Etiler Köprülü Kavşak" projesinin yüzde 70'i tamamlandı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehirdeki araç trafiğinin rahatlamasına büyük ölçüde katkı sağlayacak "Etiler Köprülü Kavşak projesinin yüzde 70'nin tamamlandığı bildirildi. Şehrin trafikteki ulaşım ağlarını rahatlatmak için projelerini aralıksız devam ettiği belirtilerek, cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.



"Bağlantı yollarımızın inşasını kısa sürede tamamlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehre yakışır bir proje için başlatılan çalışmada ciddi bir noktaya ulaştıklarını ifade ederek, "Bölgenin ulaşım sorununu kökten ortadan kaldıracak olan Etiler Köprülü Kavşağı projemizin yüzde 70’lik bir bölümünü tamamladık. 22 metre eninde olan köprülü kavşağımız için istinat duvarlarının bir kısmını inşa ettik. Köprünün kirişlerini yerleştirmeye başladık. İnşallah kısa sürede tamamlayıp bağlantı yollarımızın inşasını kısa sürede tamamlayacağız" dedi.



"Modern bir şehir görünümü ile karşılaşmış olacaklar"

Araç trafiğin yoğun işlediği bölgede modern bir şehir görünümü kazandıracaklarını dile getiren Saygılı, şunları kaydetti:

"Bu kısımdaki yük yıllardır şehrimiz omuzlarındaydı. Trafiğin her gün ciddi oranda yoğun işlediği bölgede yaptığımız bu çalışmayla şehrimizin doğusu ile batısının trafiğinin hızlı akmasını sağlayacağız. Trafikte bekleme süresi kısaltacak, yakıttan tasarruf ederek milli servetimizi de bu vesile ile koruyacağız. Etiler Köprülü Kavşak ile birlikte Millet Bulvarında yaptığımız yenileme, yürüyüş yolu, yol genişletme ve peyzaj çalışmaları ile birlikte şehrimize gelen misafirlerimizi modern bir şehir görünümü ile karşılaşmış olacaklar."



"Milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum"

Saygılı, "Bu nokta çok trafik yoğunluğunun olduğu, emniyet verilerine göre çok sayıda maddi ve yaralamalı kazaların bulunduğu bir nokta idi. Bu sorunu tamamen ortadan kaldırmış olacağız. İnanıyorum ki hem güzel olacak hem de yıllardır süren sorun hızlıca çözüme kavuşacak. Bu kavşak inşallah bundan sonraki kavşaklara rol model olacak. Bu kısımdaki sorunların ortadan kaldırıldığı kavşağın şehrimize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

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