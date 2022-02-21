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Küçükbaş hayvan yetiştiren köylülere yüzde 100 hibe ile yem desteği Yetiştiricilik yapan vatandaş: "Köylülerde sevindi" Yahşihan Belediyesi'nden kış mevsiminden etkilenen yetiştiricilere yem desteği

İHA

Küçükbaş hayvan yetiştiren köylülere yüzde 100 hibe ile yem desteği Yetiştiricilik yapan vatandaş: "Köylülerde sevindi" Yahşihan Belediyesi'nden kış mevsiminden etkilenen yetiştiricilere yem desteği

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, köylerde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlara, toplamda 10 ton yem desteğinde bulundu.
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yetiştiriciler, kış mevsiminde hayvanlarını doyurabilmek için daha çok yeme ihtiyaç duyuyor. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek, yetiştiricilik yapan vatandaşların yem ihtiyacının olduğunu tespit etti. Türkyılmaz, 50 küçükbaş ve üzeri hayvanı olan yetiştiricilere 2'şer torba 100 kilogramlık yem desteği sözünü verdi.
İlçede yapılan duyuruların ardından Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan yetiştiriciler, Yahşihan Belediyesi'ne yem desteği için müracaatta bulundu. Yaklaşık 5 bin küçükbaş hayvanı olan 24 yetiştirici, belediyeden hibe aldığı toplamda 10 ton yemi traktörleriyle köylerine götürdü.

"200 torbaya yakında yemler, çiftçilerimize teslim edildi"
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şubat ayının ilk haftasında vatandaşlarımızı ziyaret ettiğimizde küçükbaş hayvancılığının ne zorluklarda yapıldığını o zaman belirtmiştik. Kıs sebebiyle küçükbaş hayvanların otlayamamasından dolayı yem sıkıntıları vardı. Bizde belediye olarak destek verebilmek için ilçemizde ikamet eden ve ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlı olan 50 küçükbaş hayvana kadar 2 torba yem demiştik. Dağıtımlarına da başladık. İlçemizde 24 vatandaşımız müracaat etti. 200 torbaya yakında yemler çiftçilerimize teslim edildi. Allah devletimize zeval vermesin. Bütün çiftçilerimize de Allah kolaylıklar versin” dedi.

"Köylülerde sevindi"
5 yıldır çiftçilik yapan Furkan Demir, “2015’den itibaren çiftçilikle uğraşıyoruz. 50 tane koyunumuz var. 10 tane de keçimiz var. Sağ olsun başkanımız da yem desteğinde bulundu. Köylülerimizde burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Güzel bir şey sevindim kendi adıma. Köylülerde sevindi” diye konuştu.

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