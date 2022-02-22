Pikabına radar tespit cihazı yerleştiren sürücüye 5 bin 530 lira ceza

Kırıkkale'de aracına radar tespit cihazı yerleştiren sürücüye 5 bin 539 lira para cezası uygulandı.
KırıkkaleAnkara D200 karayolu üzerindeki Yahşihan trafik kontrol noktasında uygulama yapan polis, A.U.T. isimli sürücüyü durdurdu. Trafik polisi, pikapta yaptığı incelemede radar tespit cihazının takılı olduğunu tespit etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen sürücü A.U.T. hakkında adli işlem başlatılırken, 5 bin 539 lira para cezası uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.