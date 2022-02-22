Odunluk yangını korkuttu

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Kırıkkale'de kullanılmayan odunluğun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Yuva Mahallesi Kel Mustafa Durağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan odunluğun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sokakta devriye atan polis ve bekçi, çatıdan çıkan dumanları fark edince durumu itfaiyeye bildirdi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler, çatı arasında bir süre soğutma işlemi yaptı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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