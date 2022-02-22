Kırıkkale'de pikapta takılı radar tespit cihazı ele geçirildi

İnterneti ikiye bölen görsel! Siz ne görüyorsunuz?

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak CAN/KIRIKKALE,(DHA)KIRIKKALE'de, polisin şüphe üzerine durduğu, radar tespit cihazının bulunduğu pikap sürücüsüne 5 bin 539 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale'de Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, KırıkkaleAnkara kara yolu yüksek hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında şüphelendikleri pikapı durdurdu. Ekipler, pikap içinde yaptıkları incelemede araçta takılı radar tespit cihazı buldu. Radar tespit cihazına emniyet ekipleri tarafından el konulurken, araç sürücüsü A.U.T.'ye 5 bin 539 TL para cezası kesildi. Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen sürücü A.U.T. hakkında adli işlem başlatılacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-02-22 01:02:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.