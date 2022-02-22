Motosikletli kurye sipariş yetiştirirken kaza yaptı

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Kırıkkale'de aldığı siparişi yetiştirmeye çalışan motosikletli kurye, kamyon ile çarpışması neticesinde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde KırıkkaleAnkara D200 karayolu üzerindeki Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.E.U. idaresindeki 71 EN 939 plakalı motosiklet ile A.G.'nin kullandığı 35 DB 8831 plakalı kamyon çarpıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli kurye, bariyerlere çarparak devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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