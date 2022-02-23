'Kilit kavşak'ta yoğun sis

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü.

Kırıkkale'de sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. 43 ilin geçiş noktasındaki kentte sis nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Görüş uzaklığı da yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarıyla güçlükle ilerlerken, bazıları dinlenme tesislerinde mola verdi. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-02-23 10:41:40



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