43 ilin geçiş güzergahında otobüs denetimi: Sürücüler tek tek uyarıldı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde denetimler yapıldı.

Türkiye’de son 5 yılda trafik kazalarında önemli bir düşüş trendi yakalanmış olmasına rağmen son zamanlarda şehirler arası yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazalarında artış yaşanıyor. Bu sebeple şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlarda da denetimlerde sıklaştırıldı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, otobüsler tek tek durduruldu. Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, takograf, emniyet kemeri, yangın tüpü ve lastik kontrolleri yapıldı. Denetimlerde; takograf cihazları incelenerek, şoförlerin yolculuk sürelerine bakıldı. Yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Kemerini takmayanlar ise ikaz edildi. Şoförlere mola ve sefer saatleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser İsa Söğüt, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve servis araçlarında denetimlerin sıklıkla yapıldığını söyledi.



"Yoğun bir trafik akımı mevcut"

"Kilit kavşak" güzergahından günlük olarak yaklaşık 80 bin aracın geçtiğini ifade eden Söğüt, “İlimizin coğrafi konumu itibariyle Karadeniz’in Doğu Anadolu bölgesinden ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen 43 ilin yolunun kesiştiği bir kavşakta bulunuyoruz. Yoğun bir trafik akımı mevcut. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’nün daha önceki yapmış olduğu sayımlarına göre, KırıkkaleAnkara istikameti ve yine Samsun yolu ve Kırşehir yolunu hesapladığımızda yaklaşık 80 bin civarında günlük araç yoğunluğu mevcut” dedi.



"Ekipler çıkartılarak takviyeler yapılmakta"

Araç trafiğindeki yoğunluğun artış yaşandığı zamanlarda takviyeler yapıldığını anlatan Söğüt, şunları kaydetti:

“Trafik yoğunluğu ile ilgili diğer verilere baktığımız zaman özellikle PTS (Plaka Tanımlama Sistemi) kayıtlarımızda dini ve özel günlerde bu araç sayıları daha da artmakta. 2021 yılında 1 milyon 900 bin araç Kurban Bayramında geçiş gösterdi. Bugünlere mahsus özel olarak programlar yapılmakta. Ekipler çıkartılarak takviyeler yapılmakta. Taşımacılıkta da en hassas davranılması kısım yolcu taşımacılığıdır. Taşınan yük değil, insan olduğunun öneminin her an akıllarda olması, araçta taşınan yolcuların hayatlarının sürücüye bağlı olduğunun unutulmaması gerekmektedir.”



"Otobüs ve sürücüler daha detaylı denetlenmektedir"

Denetimlerde dron ve KGYS kameralarından da faydalandıklarını dile getiren Söğüt, “Trafik kazaları ülkemizin en büyük sorunlarından biridir. Gelişen teknoloji ile araçların güvenlik donanımları artırılmış, yolların durumlarında iyileştirmeler yapılarak kaza oranlarının düşürülmesi amaçlanmıştır. İllerin otogarlarında ki kontrol noktaları ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araç ve sürücüler denetlenmekte olup, bunun yanında sabit ve seyir halinde özellikle dron ile KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ile de bu denetimlere destek vererek, özellikle otobüs ve sürücüler daha detaylı denetlenmektedir” diye konuştu.



"Hız ihlali yapmamalarını özellikle istiyoruz"

Yolcu taşımacılığında yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için alınması gereken bir takım önlemlerin olduğunu aktaran Söğüt, “Bu önlemleri sayacak olursak; kış şartlarına uygun lastik kullanımı, şoförlerin yol, hava, trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun hızda seyretmeleri ve hız ihlali yapmamalarını özellikle istiyoruz. Mevzuatın ön gördüğü sayıda şoförü, yolculuk esansında araçlarda bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca kazaların temel nedeni olan yorgun uykusuzluk araç kullanımının önlenmesini işitiyoruz. Firmaların sık sık şoför değiştirmemesi ve şoförlerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtların tutulması gerekmektedir. Seyahat sürecince şoförün ve yolcuların emniyet kemerlerini takmaları ve araç içinde gerekli kontrollerin yenilenmesi gerekmekte” şeklinde konuştu.



"Teknik donanım ekipmanlarının denetlenmesini sağlıyoruz"

Sürücü seçiminde titiz davranılması, uzun yol deneyimine ve güvenli sürüş bilgisine sahip şoförlerin çalıştırılmasını gerektiğini belirten Söğüt, “Firmalarca sefer öncesinde ya da haftada bir kez otobüslerin ve şoförlerin yeterliliklerinin kontrol edilmesi gözlenmesi gerekmekte. Terminallerde ve güzergah üzerinde araçların takograf, ışık, far ve vb. teknik donanım ekipmanlarının denetlenmesini sağlıyoruz. Belirlenen alanlar dışında yolcu indirme bindirme işleminin yapılmamasını istiyoruz” dedi.

