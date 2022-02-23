Kırıkkale'de inşaat halindeki çardak çöktü: 2 yaralı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, inşaat halindeki çardağın çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Aşağı Mahmutlar Mahallesi Dağevi Yolu mevkisinde meydana geldi. M.K.'ya ait arsaya yapılan çardak inşaatında çalışan işçilerden biri, iddiaya göre kiremit koymak için çatıya çıktı. Bu sırada ağırlığı kaldırmayan çardakta çökme meydana geldi. Çardak inşaatında çalışan Cebrail A. (30) ve Hüseyin S. (32), çöken tahta ve kiremitlerin altında kaldı. Yaralanan 2 işçi, çevredekilerin yardımıyla tahta ve kiremitlerin altından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-02-23 18:34:09



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