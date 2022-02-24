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Artan yağışlar kuraklık endişesindeki çiftçiye umut oldu: "Bu sene bolluk var"

İHA

Artan yağışlar kuraklık endişesindeki çiftçiye umut oldu: "Bu sene bolluk var"

Kırıkkale'de etkili olan kar ve sağanak, kuraklık endişesi yaşayan çiftçiye umut oldu. Çiftçilikle geçimini sağlayan Ahmet Doğan, "Bu sene bolluk var inşallah. Devletten Allah razı olsun çabalıyor. Gübre desteği veriyor. Mazot desteği veriyor. Koyun ve buzağı desteği veriyor. Onları da veriyor, Allah var" dedi.
Kırıkkale’de etkili olan kar ve sağanak, çiftçinin yüzünü güldürdü. Özellikle buğday olmak üzere ekili mahsulün gelişimine katkı sağlayan yağışlar, üreticiyi memnun etti. Havanın ısınmasının ardından kar suları, geçen yıl kuraklıktan olumsuz etkilenen tarım arazilerini besleyecek. Geçen sene ülke genelinde olduğu gibi kuraklık nedeniyle tarımda verimliliğin düştüğü kentte çiftçiler, bu yılki kar yağışlarının fazla olmasından dolayı en çok ürettikleri ürünler arasında yer alan arpa, buğday, mısır, pancar ve diğer ürünlerde verimin artacağını öngörüyor.
Keskin ilçesine bağlı Köprü köyde geçimini çiftçilikten sağlayan Ahmet Doğan (49), İHA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllara göre bu sene daha fazla yağışını olduğunu söyledi.

"Geçen sene her taraf kurumuştu"
Bu sene bolluk olacağını öngören Doğan, “Yılımız çok güzel geldi elhamdülillah. Bu sene kuraklık sıkıntısı yok. Ekinlerimizde şu anda çıkmış durumda. Yani kuraklık diye bir şey yok. Bu sene bolluk var inşallah. Allah’a şükür çok güzel karımız rahmetimiz oldu. Geçen sene her taraf kuruduydu. Mesela kendimiz 9 dönüm kadar ekin ekmiştik hiç biçilmedi. 654 dönüm nohut ekildi, hiç biçilmedi. Bu çevre bütünüyle böyle. Ama bu sene yılımız bereketli geliyor. Allah’ın izniyle çok güzel bir yılımız var” dedi.

"Bol oldu muydu her şey düşer"
Geçen yıl kuraklık sebebiyle rekoltede düşüş yaşandığını belirten Doğan, şunları kaydetti:
“Bu bölgede pancar, buğday, arpa, mısır, nohut, bunları ekiyoruz. Arpaya buğdaya çok güzel yarayışlı olur. Her şeye yarayışlı bu rahmet. Toprağa attığımızın hepsi çıktı. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. Havalar da ısındıkça mahsullerimiz ekinlerimizde yeşeriyor. Çok oldu mu her şey düşer. Bol oldu muydu her şey düşer. Ama olmazsa! Bir torba un 350 liraya çıktı bir ara. Neden? Memleketimizde olmadığından. Kurak geçtiğinden dolayı. Bir torba yem 250 lira oldu. Neden? Kuraklıktan dolayı. Bir sapı bin liraya satın aldık. Neden? Memleketimizde kuraklık olduğu için. Kurak geçtiği için. Ne yaptık? Mecbur dışarıdan aldık. Allah memleketimize bol versin, her şey yarı yarıya düşer Allah’ın izniyle. İnşallah bu sene yılımız iyi geçer biraz ektik. Beklentilerimiz de iyi. Havaların şartları da güzel. Birazda gübre ve mazot fiyatları da düşerse her şey yarı yarıya düşer.”

"Devlet gübre, mazot, koyun ve buzağı desteği veriyor"
Devletin çiftçiye destek verdiğini anlatan Doğan, "Devletten Allah razı olsun çabalıyor. Gübre desteği veriyor. Mazot desteği veriyor. Koyun ve buzağı desteği veriyor. Onları da veriyor, Allah var. Ama onu inkar edemeyiz. Devlette imkanlarını zorluyor. Her şeyi devletten bekleyemeyiz. Devlet elinden geleni yapıyor da bizler de ne yapmalıyız? Gayret göstermemiz lazım. Mesela biz mazotu Türkiye’de yetiştirmiyoruz ki, çıkmıyor ki. Gübrenin de çoğunu dışarıdan ithal ediyoruz. O yüzden sıkıntılarımız bunlar. O da devletin suçu değil. Devlet büyüklerimiz bunların hepsini biliyor. Allah’ın izniyle bunların da üstesinden gelecekler. Devamlı çaba gösteriyorlar. Elinden geleni devlette yapıyor. Bizde yapıyoruz ama Allah’ım vermezse geçen sene olmadı. Devlet ne yapsın? Allah devletimize milletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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