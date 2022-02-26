Otomobil şarampolde devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Hoca Ahmed Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 AP 638 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobil çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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