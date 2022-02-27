TFF 3. Lig: Kırıkkale BA: 1 - Yeşilyurt D.Ç. Ofspor: 4

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TFF 3. Lig 3. Grup 24. hafta mücadelesinde Kırıkkale Büyük Anadoluspor, sahasında karşılaştığı Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'a 41 yenildi.



Stat: Başpınar

Hakemler: Tolga Akbaba, Mert Türk, Eren Öztürk

Kırıkkale BA: İlker Günay x, Yunus Emre Çabuker x, Mehmet Albayrak x, Emrah Sürücü x, Yasin Reis x Serkan Güler x (Uğur Ayhan dk. 46 x), Ali Kemal Özkan x, Reha Kurt x (Emirkan Demir dk. 61 x), Buğra Şahiner x (Fatih Uludağ dk. 52 x), Onur Çakmakçı x, Seyit Emre Söğüt x

Yeşilyurt D.Ç. Ofspor: Burak Sarı xx, Buğrahan Karslı xx, Onur Paksoy x (Bora Unlu dk. 86 ?), Muhammet Emre Kalkan x (Miraç Türkyılmaz dk. 66 x), Emre Turan x (Serkan Gürses dk. 86 x), Adnan Gülen x (Oktay Bala dk. 86 ?), Batuhan Calap xx, Fikret Topaloğlu xx, Gökhan Cingirt xx, Temel Taşkın xx, Tugay Keleş x (Volkan Can dk. 72 x)

Goller: Yasin Reis (dk. 66) (Kırıkkale BA), Emre Kalkan (dk. 17), Adnan Gülen (dk. 33, dk. 50), Emre Turan (dk. 54) (Yeşilyurt D.Ç. Ofspor)

Sarı kartlar: Mehmet Albayrak, Yunus Emre Çabuker, Emrah Sürücü, Onur Çakmakçı (Kırıkkale BA), Buğrahan Karslı, Onur Paksoy, Fikret Topaloğlu (Yeşilyurt D.Ç. Ofspor)

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