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Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

İHA

Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Kırıkkale'de Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.
Kırıkkale'de Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kılıp, dua etti. İl Müftülüğünce Nur Camii'nde düzenlenen programda Kur'anı Kerim tilavetinin ardından Mevlidi Şerif okundu. Kırıkkale Belediyesi tarafından da namaz sonrası vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı.

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