Kırıkkale'de kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

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Kırıkkale'de izinsiz avlandıkları öne sürülen 3 kişiye idari işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 3 kişiye idari işlem yaptı. Av koruma faaliyetinde 1 kişinin belgesiz av yaptığı diğer 2 kişinin ise izin almadan av yaptığı belirtildi.

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