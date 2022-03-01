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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde bir dinlenme tesisinde park halindeki 3 TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 06.00 sıralarında KırıkkaleAnkara kara yolu Irmak köyü yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde çıktı. Park halindeki TIR'lardan birinin alev alması ile büyüyen yangın, 2 TIR'a daha sıçradı. TIR'ların yandığını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, Yahşihan Belediyesi ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. TIR'lar kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-03-01 08:16:05



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