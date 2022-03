Ukraynalı gelinlerden "Rusya'yı durdurun" çağrısı Ülkelerinde öldürülen çocuklar için gözyaşlarını tutamadı Olexandra Chyzho: "Farklı dilde olduğumuz Türkiye ile daha fazla anlaşıyoruz"

Ülkelerinde yaşayan ailelerinden endişe eden Ukraynalı gelinler, tüm dünyaya "Rusya'yı durdurun" çağrısında bulundu. 4 yıl önce Kırıkkaleli bir vatandaşla evlenen Olexandra Chyzho, Rusya ile aynı dili konuştuklarını ve buna rağmen anlaşamadıklarını ifade ederek, farklı dilde olduğu Türkiye ile daha fazla anlaştıklarını söyledi.

Rusya'nın birçok koldan Ukrayna işgalini başlatması ardından Türkiye'de yaşayan Ukraynalı vatandaşlar, ülkelerinde yaşayan ailelerinden endişeleniyor. Kırıkkale'de evlenen Olexandra Chyzho (28), Olena Er Kirovograd (45), Nataliia Akyol (38) ve Viktoriia Cevizoğlu (36) bir araya gelerek birbirlerini teselli ediyor. Ukrayna vatandaşı 4 kadın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerine yapılan insani yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, savaşın bitmesi için de tüm dünyaya "Rusya'yı durdurun" çağrısında bulundu.



"İnşallah bugünler bitecek"

4 yıl önce evlenen 1 çocuk annesi Olexandra Chyzho, Rusya ile Ukrayna'nın aynı dili konuşmasına rağmen anlaşamadıklarını ifade ederek, "Ben 4 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Oğlum var işim Türkiye’de. Ukrayna’da ailem var. Her daim onları arıyorum yazıyorum ‘Nasıl sızınız?’ diye. Ailemle internetten konuşuyorum. Telefonla da arıyorum. Ukrayna, sabır! İnanmak lazım. Allah büyük herkese yardım edecek. İnşallah bugünler bitecek. Biz şimdi Türklerle farklı dillerde konuşuyoruz ama daha fazla anlaşıyoruz. Ukrayna, Rusya ile aynı dili konuşuyoruz ama yine de anlaşamıyoruz. Teşekkürler Türkiye için destekler bize" dedi.



"Putin'i durdurmak lazım"

Ülkelerine yapılan insani yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür eden 2 çocuk annesi Olena Er Kirovograd, "Şimdi bugünlerde çok üzüntülü ve kötü günler yaşıyoruz. 4 gündür ne uyku ne yemek sadece haber, telefon başka hiçbir şey aklıma gelmiyor. Burada çalışıyorum ben. Okul bile aklıma gelmiyor. Sürekli kalbim orada. Ailem orada. Ben bugün annem ile konuştum. Çok üzüldüm gerçekten. Artık bunun durdurulması lazım. Çok değişik günler yaşıyoruz. Kötü rüyalarımda bile gelmez böyle bir şey. Putin’i durdurmak lazım. Tüm dünya, artık ‘yeter’ demek lazım. Görüyorsunuz biliyorsunuz Putin’in yaptığı işleri. Çok hırslı çok kızgın o kadar çok sivil öldürüyorlar o kadar çok çocuk öldürüyorlar. Artık yeter! İnsanlar dayanamıyor. Bunu bitirmek lazım bir an. Telefonum hiç susmadı. Tanıdığım tanımadığım kişiler arıyor. Bu destek için tüm Türklere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



"Ne yazık ki orada çocuklar öldürülüyor

Savaşta çocukların öldürülmesinden dolayı gözyaşlarını tutunamayan 1 çocuk annesi Nataliia Akyol, Türkiye'nin de desteğini çok önemsediklerini belirterek, "Ailem Odesa’da yaşıyor. Ukrayna’nın her yerinde olduğu gibi orada da bombalar patlıyor. İnsanların üzerine atılıyor bombalar ve insanlar öldürülüyor. Bütün bunlar Putin ve Rusya tarafından yapılıyor. Bizim Ukrayna’mıza saldırdı. Onların ülkemizden ayrılmalarını istiyoruz. Ukrayna’yı terk etsinler. Oradaki herkes barışsever insan. Ne yazık ki orada çocuklar öldürülüyor. Ülkemizde barışın devam etmesini ve her şeyin yoluna girmesini umuyorum" ifadesini kullandı.



"En önemlisi savaşın bitmesi"

Savaşın bitmesini isteyen Akyol, "En önemlisi savaşın bitmesi. Askerlerin öldürmeyi bırakması, bizim askerlerin ölmemesi, Rus askerlerin ölmemesi önemli olan bu. Türkiye’nin desteğini çok önemsiyoruz. Bütün dünya ülkelerine teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Bunu asla unutmayacağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.