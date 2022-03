Vali Tekbıyıkoğlu: "Huzur köy projesi, Türkiye'de sembol bir proje"

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Huzur Köy Aile Psikoeğitim Seminerleri" programında yaptığı açıklamada, "Huzur Köy projesi, Türkiye'de sembol bir proje, bir öncü proje. Rehabilitasyonu yatılı olarak başlattığımız bir proje. Bir başka örneği yok" dedi.

Kırıkkale İl Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, uyuşturucu ekonomisinin dünyanın seksen sekiz ülkesinden daha büyük bir ekonomiye sahip olduğunu söyledi. Konvansiyonel uyuşturucuların yanı sıra sentetik uyuşturucuların da dünyanın gündeminde olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, bunların renklendirerek çocukları kandıracak şekilde, üzerine gülen suratlar yapılarak daha ucuza ticaretinin yapıldığını aktardı.



"Türkiye’nin her tarafında bir rehabilitasyon süreci başlamış olacak"

Bağımlıkla mücadelede sadece kolluk kuvvetlerinin desteği ile sonuç alınamayacağını belirterek Huzur köyde yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Huzur köy projesi Türkiye'de sembol bir proje, bir öncü proje. Rehabilitasyonu yatılı olarak başlattığımız bir proje. Bir başka örneği yok. O yüzden Kırıkkale'deki uygulamalarımızda başarılı olmak istiyoruz ki bu proje Türkiye'de genişlesin, yayılsın kurumsal bir yapıya ulaşsın. Cumhurbaşkanlığı Strateji Planı’nda bu rehabilitasyon sürecinin kurumsal bir yapıya kavuşması talimatlandırıldı. Yakında inşallah Türkiye’nin her tarafında bir rehabilitasyon süreci başlamış olacak. Burada ne yapılıyor? Burada çocuklarımız bir ayı aşmayacak şekilde kalıyorlar. Kaldıktan sonra tekrar dışarı çıkıyorlar. Yapılmak istenen şey sıcak sudan, soğuk suya sokarken bir ılık havuz oluşturuyoruz. Bu maddeden tamamen uzaklaşmaları adına. Bu konuda bütün paydaşlarımızla çok dikkatli çalışıyoruz."



"Her ailenin çocuğu bağımlılık sarmalının içerisine düşebilir"

Huzur Köy projesi uygulamasının Türkiye'de ilk olduğuna değinen Vali Tekbıyıkoğlu, "Türkiye'de hakikaten böyle bir rehabilitasyon merkezine ihtiyaç var. Yani AMATEM'le iş bitmiyor. AMATEM'den sonra çocuklar dışarı çıkıyorlar. Aradaki bu dinlendirme havuzuna ihtiyaç var. Türkiye’de bunun ilk uygulaması bizim ilimizde olacak. Paydaşlarımızla birlikte haftalık değerlendirme toplantıları yapıyoruz ve her hafta üzerine bir şeyler ekleyerek, bir eksikliği tedavi ederek, yamayarak bu çocuklarımızı tekrar toplumun içine kazandırmaya çalışıyoruz. Şimdi bu münasebetle hem çocuklarla hem aileleriyle sık sık bir araya gelme fırsatım oldu bu çocuklar sizden bizden veya sizin bizim ailemizden farklı çocuklar değil. Her ailenin çocuğu bağımlılık sarmalının içerisine düşebilir. Hadi biz çocuğumuza sahip çıktık; gerçi bunun garantisi yok, torunumuza sahip çıkamayabiliriz. O yüzden projenin başarısı çok ama çok önemli. Dünya bağımlılıkla mücadelenin yöntemlerini arıyor" dedi.



"Zembereğin içerisinde kayboluyorlar"

Konuşmasının son bölümünde ailelere de seslenen Vali Tekbıyıkoğlu, "Bağımlılığa düşmüş çocukların hakikaten aileleriyle birlikte yürütecekleri süreç çok önemli. Ailesiz olmuyor. Bazen insanlar bağımlı çocuklarına, kendi çocuklarına nasıl davranacağını bilmediği için söz ve hareketleriyle bu çocukları daha da aşağıya düşürüyor, daha da örseliyor. Zembereğin içerisinde kayboluyorlar. Buradaki üç ay boyunca verilecek eğitimlerin en önemli kısmı; böyle bir durumla karşılaşırlarsa veya yanı başlarında birileri karşılaşırsa bu süreci nasıl yöneteceklerine, çocuklarını nasıl tekrar kazanabileceklerine ilişkin bir seminer ve eğitim programı. Ben şimdiden paydaşımız olan bütün derneklere ve programın buradaki aileler ile yürütülecek sürecin lokomotifi olan Türk PDR derneğine teşekkür ediyor, katılımınızdan dolayı şükranlarımı arz ediyor, yapılan bütün çalışmaların da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Programın sonunda Türk PDR Derneği İl Başkanı Volkan Kutluca tarafından Vali Tekbıyıkoğlu'na kitap takdiminin ardından, Kırıkkale Üniversitesi PDR öğrencileri tarafından Vali Tekbıyıkoğlu adına Burdur Büğdüz Hatıra Ormanına bağışlanan üç adet fidanın sertifikası takdim edildi.

Toplantıya Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Barış Cücen, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve aileler katıldı.

