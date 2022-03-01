Çaldığı köpeği tanınmaması için siyaha boyayan şüpheli yakalandı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, çaldığı Kangal cinsi köpeği tanınmaması için siyaha boyayan H.M., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kırıkkale'de Etiler Mahallesi'nde oturan Y.P., bahçesindeki Kangal cinsi köpeğin çalındığını fark edince jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu köpeği çalarak tanınmaması için siyaha boyadığı belirlenen 56 yaşındaki H.M. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden H.M., köpeğin tanınmaması için siyaha boyayıp Yozgat'taki ağabeyine götürdüğünü söyledi. Kırıkkale'ye getirilen köpek, sahibine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-03-01 19:16:30



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