Kırıkkale Valiliğinden kan bağışı kampanyasına destek

Kırıkkale Valiliği, Türk Kızılay iş birliğiyle, kurum müdürleri ve personellerine yönelik kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kırıkkale Valiliği salonunda Türk Kızılay’ı tarafından kurulan stantta, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, kurum müdürleri ve personeller kan bağışı yaptı. Valilik olarak Kızılay’ın kan toplama faaliyetlerine tam destek verdiklerini ifade eden Tekbıyıkoğlu, daha önce yaptığı kan bağışlarından dolayı da bronz madalya aldığını söyledi.



"Kan verdikten sonra rahatlama hissediyoruz"

Kan vermenin öneminden bahseden Tekbıyıkoğlu, "Kırıkkale ili ve valilik olarak Kızılay kan toplama faaliyetlerine tam destek veriyoruz. Hem şehir meydanında toplama merkezi var. Bugünde Kırıkkale Valiliği içerisinde kan toplama gerçekleştiriyoruz. Bugün şahsım olarak 18’inci kez kanımı verdim. Bir tane bronz madalyam var. Bunun iki türlü faydası var. İnsan sağlığına çok önemli faydası var. Kan verdikten sonra rahatlama hissediyoruz. Bununla beraber bir başkasının hayatına teshir etmenin gururunu keyfini kendimiz yaşıyoruz" dedi.

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