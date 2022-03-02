Bakan Yardımcısı Ertem'den Vali Tekbıyıkoğlu'na ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Dr. Adnan Ertem, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nu ziyaret etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Dr. Adnan Ertem, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırıkkale'de, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nu makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Ertem, Vali Tekbıyıkoğlu ile bir süre toplantı yaptı.
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