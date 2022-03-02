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Vali Tekbıyıkoğlu'ndan 'Kültür Merkezi' müjdesi: "2022 yılı yatırım programına alındı"

İHA

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kültür Merkezi, İl Halk Kütüphanesi ve İl Müdürlüğü'nün bir arada olduğu projenin 2022 yılı yatırım programına alındığını belirterek, "Eski valilik binasının olduğu 12 bin 324 metrekare arazi, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildi" dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu'ndan 'Kültür Merkezi' müjdesi: "2022 yılı yatırım programına alındı"

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kültür Merkezi, İl Halk Kütüphanesi ve İl Müdürlüğü'nün bir arada olduğu projenin 2022 yılı yatırım programına alındığını belirterek, "Eski valilik binasının olduğu 12 bin 324 metrekare arazi, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildi" dedi.
Kırıkkale Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen "kültür varlıklarını tanıtma toplantısı" programında konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, şuan ki Kırıkkale Kültür Merkezi 1923 yılında yapılmış tescilli sivil mimari eseri olduğunu söyledi.
Eski valilik binasının olduğu 12 bin 324 metrekare arazinin Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildiğini duyuran Tekbıyıkoğlu, İl Halk Kütüphanesi, Kültür Merkezi ve İl Müdürlüğü projesinin hayata geçirilmesi için 2022 yılı yatırım programına alındığını belirtti.

"10 bin metrekareden oluşmaktadır"
Projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çizileceğini dile getiren Tekbıyıkoğlu, "Proje yaklaşık 10 bin metrekareden oluşmaktadır. Proje kapsamında; en az 600 kişilik konferans salonu atölyeler, fuaye, sergi salonu, dans toplulukları odası vb. İl Halk Kütüphanesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve alt katta yöresel ürünlerin satışının yapılacağı alanlar ile kafe vb. çarşı olacaktır. Ayrıca bir kat kapalı otopark bulunacaktır. Projesi yaza kadar tamamlanacak olup yıl içerisinde yatırıma alınmaya çalışılmaktadır" diye konuştu.

"Hacı Taşan'ın eserlerinden bin adet 33'lük plak basılacaktır"
Hacı Taşan'ın bozlak kültürünü ve müziğini ulusal boyuta taşıyan önemli bir halk ozanı olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:
"Kırıkkale Valiliği olarak 'sosyal sorumluluk' projesi kapsamında, Hacı Taşan'ın eserlerinin tekrardan toplumda dinlenmesini ve hak ettiği yeri almasını istiyoruz. Hacı Taşan'ın eserlerinin telif haklarının ait olduğu şirketle anlaşma yapılmış olup, eserleri bin adet 33’lük plak basılacaktır. Proje kapsamında hazırlanan plaklar Nisan ayının sonunda valiliğimize teslim edilecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destek verilmekte olup valiliğimizin projesidir. Kırıkkale'nin yetiştirdiği en önemli bozlak ustası Hacı Taşan’ın vefatının 39'uncu yılı münasebetiyle valiliğimiz koordinasyonunda İl Müdürlüğümüzce 12 Mart 2022 tarihinde saat 19:00’da Başpınar Spor Salonu'nda 'Hacı Taşan anma programı' düzenlenecektir. Programda ilimizin iki değerli sesi Ali Şahin ve Bektaş Dolu sahne alacak ardından ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz'ın konseri olacaktır."

"Kültür varlıkları ve etnoğrafik eserler sergilenecektir"
Tekbıyıkoğlu, "Tescilli sivil mimari eseri olan Endüstri Meslek Lisesi ArkeolojiEtnografya Müzesi ve Sanat Galerisi yapılmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmiştir. 2022 yılı yatırım programına alınarak öncelikle rölove, restitüsyon, restorasyon, makine vb. projeleri hazırlanacak akabinde teşhir tanzim uygulamaları yapılacaktır. Binada Kırıkkale’de çıkarılmış olan kültür varlıkları ve etnoğrafik eserler sergilenecektir" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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