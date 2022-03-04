Kırıkkale'deki okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'deki okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı

İHA

Kırıkkale'deki okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı

Kırıkkale'de "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında eş zamanlı olarak tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Acil Durum Arama ve Kurtarma (AFAD) tarafından "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında, ülke genelindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak "deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi. Kırıkkale'deki tüm okullarda da eş zamanlı olarak yapılan tatbikatta, 2 dakika süreli alarm verilerek tüm personel ve öğrenciler, sınıflarda "çök, kapan, tutun" yöntemini uyguladı. Alarmın sona ermesiyle birlikte "deprem bitti" kabul edilerek öğrenciler, öğretmenlerin kontrolünde tahliye edildi. Tatbikat sonrasında AFAD gönülleri tarafından afet sırasında kullanılan ekipmanlar da öğrencilere tanıtıldı.
Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Atatürk Anadolu Lisesi’nde düzenlenen tatbikata katıldı. Video konferans yöntemiyle sınıflara bağlanan Vali Tekbıyıkoğlu, ilgili kurum müdürlerinden tatbikat hakkında bilgi aldı.

"Tatbikatımız başarıyla sonuçlandı"
Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, 261 okulda 50 bin öğrenci ve 4 bin 700 personelle birlikte deprem tatbikatı gerçekleştirildiğini ifade ederek, "2021 yılı Afette farkındalık yılıydı. Bu münasebetle bütün personellerimize bütün öğrencilerimize farkındalık eğitimleri verildi. 2022 yılı ise depremde tatbikat yılı olarak belirlendi. 261 okulumuzda yaklaşık 50 bin öğrencimiz 4 bin 700 personelimizle beraber bugün tüm yurtta uygulanan tatbikat, bugün ilimizde de uygulandı. Çocuklarımıza daha önce öğretildiği gibi 'çök, kapan, tutun' tekniğini başarıyla uyguladılar. Tahliyelerini gerçekleştirdiler. Akabinde sorumlu öğretmenler, öğrencilerin sayılarını alıp tatbikatı tamamladılar. Tatbikatımız başarıyla sonuçlandı" dedi.

"Artık AFAD ile yaşamaya alışmamız gerekiyor"
Afet konusunda öğrencilerin bilinçli olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Bugün tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırıkkale’mizde de deprem tatbikatı yapıldı. Atatürk Anadolu Lisesi’nde bu tatbikata sayın valilimizle birlikte katıldık. Öğrencilerimiz gayet bilinçli. Bir afet durumunda neler yapması hangi tedbirleri alması noktasında eğitimini almış vaziyetteler. AFAD Başkanlığımıza, İl Müdürlüğümüze, bu duyarlı davranışlarında ötürü çok teşekkür ediyorum. Artık AFAD ile yaşamaya alışmamız gerekiyor. Her türlü tedbirimizi alıp bilinçli bir şekilde gerekeni yapma noktasında bizde kamu kurum ve kuruluşlar olarak elimizden gelen bütün gayretle her türlü AFAD’a hazır olmamız gerekiyor” diye konuştu.
İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mahmut Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve ilgili kurum müdürleri tatbikata katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı
Genç kadın misafir olarak geldiği evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Genç kadın misafir olarak geldiği evde ölü bulundu
Otomobil takla attı, yaşlı çift ölümden döndü
YEREL HABERLER Otomobil takla attı, yaşlı çift ölümden döndü
Türkiye Halter Şampiyonası, Kırıkkale’de başladı
YEREL HABERLER Türkiye Halter Şampiyonası, Kırıkkale’de başladı
Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı
YEREL HABERLER Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası ...
Kırıkkale'de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kırıkkale'de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Vali Tekbıyıkoğlu'ndan 'Kültür Merkezi' müjdesi: "2022 yılı yatırım programına alındı"
YEREL HABERLER Vali Tekbıyıkoğlu'ndan 'Kültür Merkezi' müjdesi: ...
Bakan Yardımcısı Ertem'den Vali Tekbıyıkoğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Ertem'den Vali Tekbıyıkoğlu'na ...
Kırıkkale Valiliğinden kan bağışı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Kırıkkale Valiliğinden kan bağışı kampanyasına destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.