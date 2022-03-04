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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Halter Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor Dereceye giren kadın sporcular madalyalarını aldı

İHA

Türkiye Halter Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor Dereceye giren kadın sporcular madalyalarını aldı

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nın ikinci gün seansında heyecan devam ediyor. Kırıkkale’nin ev sahipliğini yaptığı şampiyonada, 40 ve 45 kiloda dereceye giren kadın sporcular, madalyalarını aldı.
Türkiye Halter Federasyonu tarafından Kırıkkale’de düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. 17 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 40 ilden katılan 400’ü erkek, toplam 690 sporcu katıldı. Şampiyonanın ikinci seansında kadın sporcular, derece elde etmek için mücadele etti.
Kadınlar 45 kiloda yarışan Ezgi Kılıç, koparmada 61, silkmede ise 68 kilo kaldırarak 1’inci sırada yer aldı. Aynı kiloda yarışan diğer sporculardan İlayda Ertuğrul, koparmada 53, silkmede ise 63 kilo kaldırarak 2’nci oldu. Yarışmada 3’üncü olan Suna Türküsever ise koparmada 51, silkmede ise 56 kilo kaldırdı.
Kadınlar 40 kiloda mücadele eden Aysu Bektaş, koparmada 40, silkmede ise 55 kilo kaldırarak 1’inci oldu. Aynı kiloda yarışan diğer sporculardan koparmada 40, silkmede ise 53 kilo kaldırarak 2’nci olurken, Şevval İnce ise koparmada 41, silkmede ise 51 kilo kaldırarak yarışmayı 3’üncülükle tamamladı.
Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yarışmada dereceye giren sporcuların madalyalarını takdim etti. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de protokol üyelerine plaket taktim etti.
Şampiyonun açılış seremonisinde konuşan Vali Tekbıyıkoğlu, halter sporunun Naim Süleymanoğlu’nun Türkiye’ye gelmesiyle birlikte ılıman sağlandığını söyledi.
Vali Tekbıyıkoğlu, "Olimpiyat sporlarına baktığımız zaman dünyanın büyük devletleri gelişmiş ülkeleri daha fazla madalya kazandığını görüyoruz. Halter, göğsümüzün kabardığı spor alanlarından bir tanesi, yaklaşık 3035 yıllık bir mazisi var. Rahmetli büyük şampiyon Naim Süleymanoğlu’nun Türkiye’ye gelmesiyle bir süreç var. Türkiye’de halter sporu çok bilinmezdi. Naim Süleymanoğlu gibi büyük bir sporcunun Türkiye’ye gelmesiyle beraber bu alanda bir ılıman sağlandı. Onun antrenörlerinden bir tanesi de bizim beden eğitimi öğretmenimizdi. Bizim okulumuzdaki o beden eğitimi öğretmeni, mahalleye halter sporunun açılmasıyla beraber birçok şampiyon çıkarmıştır. Şimdi aranızda bulunan birçok antrenör benim çocukluk arkadaşım" dedi.
Federasyon Başkanı Ünlü ise şampiyonada destek sağlayan ilgili kurum müdürlerine teşekkür ederek, yapılan organizasyonun başarılı olduğunu belirtti.

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