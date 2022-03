Sakatat ve et yüklü kamyonda yangın çıktı

Kırıkkale'de sakatat ve et yüklü kamyonun soğutucu bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Çorum'a giden Özcan Özgen idaresindeki 19 ET 121 plakalı Mercedes marka kamyonun soğutucu bölümünde ufak çaplı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, sakatat ve et yüklü kamyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Polis, soğutma çalışmalarının ardından araç trafiğinin akışını çift şerit olarak yeniden sağladı.

