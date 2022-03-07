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Kanadından yaralanan puhu kuşu, ampute edilmekten kurtarıldı

İHA

Kanadından yaralanan puhu kuşu, ampute edilmekten kurtarıldı

Kırıkkale’de elektrik akımına kapılarak kanadından yaralanan puhu kuşu, ampute edilmekten kurtarıldı.
Kırıkkale’nin Delice ilçesinde yaşayan fahri av müfettişi M.Y. isimli vatandaş, kadından yaralı halde bulduğu puhu kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim etti. İlk tedaviyi gören doğa korumada gören PUHU kuşu, Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü. Elektrik akımına kapıldığı tespit edilen puhu kuşu, tedavi sürecinin başarılı geçmesi neticesinde ampute edilmekten kurtuldu. Tedavisinin tamamlanmasının ardından da doğaya salınacak. Veteriner Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mert Feyzullah Çoban, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, puhu kuşunun kanadından yaralandığını ifade ederek, yapılan cerrahi müdahale ile ampute edilmesine gerek kalmadığını söyledi.

"Tekrar doğaya salınacaktır”
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden getirildiğini anlatan Çoban, “Kanadını açtığımız zaman yaralanmayı gördük. Yaralanmanın tam sebebi bilinmiyor şuan. Elektrik kaynaklı da olabiliyor. Bazen halk taşlayabiliyor da sebepsiz yere. Gerekli cerrahi müdahaleyi yaptığımız zaman kanadını ampute etmemize gerek görmedik. Sargı ve alan kısıtlaması uygulayarak, bir haftalık tedavi uyguladık. Şuanda durumu iyi gidiyor. Belki bir iki haftaya doğaya salmayı düşünüyoruz. Gerekli tedaviler bittiği zaman hocalarımız da ön gördüğü zaman tekrar doğaya salınacaktır” dedi.
Puhu kuşun özelliklerinden de bahseden Çoban, "Bu kuş türü, baykuşun daha büyük ırkı olan puhu diye geçer. İç Anadolu Bölgesinde bu benim 4’üncü hastam oldu. Ayda bir kesin geliyor. Hep kanadından dolayı. İç Anadolu da etle beslenen avcı bir yabani hayvandır. Ayaklarını kullanırlar. Bunların ayak kemikleri daha kalındır. 1520 kilogramı kaldıracak güçleri var ayaklarında. Ayağıyla direk parçalama odaklı gelirler. Ama siz bir şey yapmazsanız o da size bir şey yapmaz. Doğanın kanunu budur” dedi.

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