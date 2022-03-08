Yaşlı kadın, 3 metrelik havalandırma boşluğuna düştü Üzerine oturduğu tahta kırılınca dehşeti yaşadı Havalandırma boşluğuna düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

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Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde 3 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülderen Yıldırım (62), apartmanın önünde bulunan havalandırma boşluğu üzerindeki tahtanın üzerine oturdu. Tahtanın bir anda kırılmasıyla 3 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarılan 62 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırıldı. Düşmesi neticesinde sağ ayak bileği kırılan kadın, Tıp Fakültesi Acil Servis bölümünde tedavi altına alındı.

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