Havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, 3 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşen Gülderen Yıldırım (59) yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hacıbey Mahallesi'ndeki Hacıbey TOKİ konutlarında meydana geldi. Evinden çıkıp apartmanın bahçesinde gezen Gülderen Yıldırım, 3 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşüp yaralandı. Apartmanda oturanlar, Yıldırım'ın sesini duyup yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarılan Gülderen Yıldırım, yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-03-08 15:33:42



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