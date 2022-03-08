Kızılırmak kenarında köpeklerin yaraladığı su samuruna tedavi

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, Kızılırmak kenarında sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan su samuru, tedavi edilerek tekrar doğaya bırakıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi ile Ankara'nın Kalecik ilçesi sınırında, Kızılırmak kenarında su samuru, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Durumu fark eden Sami Saltık, köpekleri kovaladı. Gözünden ve ayağından yaralanan su samuru, Saltık'ın ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü. Burada tedavi edilen su samuru, ekipler tarafından aynı yerde bugün doğaya bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-03-08 15:53:58



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