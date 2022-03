Başkan Saygılı: "Kadınlarımızı destekleyeceğiz"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Başımızın tacı olan kadınlarımızı her platformda destekleyeceğiz" dedi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Hayatımızın her alanında varlıklarını hissettiğimiz kadınlarımız ile büyük onur duyuyoruz" dedi.

Saygılı, "Kadınlarımız bizlerin baş tacı, her zaman onların yanındayız. Her ne kadar evlerin reisi erkekler olarak gözükse de asıl evlerin reisi hanımlarımızdır. Bu gün onların dertlerinden, tasalarından uzaklaşmaları, gönüllerince bir gün geçirmeleri için böyle bir eğlence düzenledik. Faaliyetlerimizin sayısını yıl içerisinde daha da artıracağız" ifadesini kullandı.

Mahalle konaklarından çok güzel dönüşümler aldıklarını ve yapılan ürünler için yurt dışından da siparişler alındığını belirten Saygılı, "Mahalle konaklarımızın sayısını artırıyor ve 9 adet daha mahalle konağı için ihaleye çıkıyoruz. Buralar kadınlarımızın yeri olacak, sadece kurs yeri değil, kendilerini geliştirdikleri, sosyalleştikleri yerler olacak. Tekraren başımızın tacı kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutluyor, her gününüzün dünya kadınlar günü gibi olmasını diliyorum" diye konuştu.

Saygılı, konuşmasının ardından mahalle Konaklarında eğitim veren usta öğreticilere başarı belgelerini takdim etti. Etkinliğe katılan kadınlara da karanfil hediye verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.