Vali Tekbıyıkoğlu: "Kadınlar her zaman devlet protokolünde yeri olmuştur"

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Kurumsal yapı olarak da bizim devlet, eski Türk geleneğinde kadının, hatunun, her zaman devlet protokolünde yeri olmuştur. Devlet işlerinde söz sahibi olmuştur" dedi.

Kırıkkale Valiliği tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği düzenlendi. Vali Tekbıyıkoğlu, Nur Camii Külliyesi'ndeki konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, Halk Eğitim Merkezleri kursiyerlerinin açtığı sergiyi gezerek kadınlara karanfil verdi.

Vali Tekbıyıkoğu, etkinlikte yaptığı konuşmada, kurumsal yapı olarak eski Türk geleneğinde kadınların her zaman devlet protokolünde yeri olduğunu söyledi.

Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı olan Tomris Hatun'dan bahseden Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Antik Roma'da evlenmekle beraber kadın hem hak ehliyetini hem de mal varlığını kaybederken eski Türkler de evlilikler de kadın hak ehliyetini koruduğu gibi ailenin mal varlığına da eşiyle beraber ortak oluyordu, çok önemli bir şey bu. Antik Roma'da bunlar ola dursun. Aynı dönemde Asya'da bizim bir devletimiz vardı, Saka devleti. Saka devletinin hükümdarı Tomris Hatun'du. Ordusunun başına geçti, dönemin süper güçlerinden bir tanesi olan Pers İmparatorluğu'na karşı Heredot'un deyimi ile o zamana kadar ki tarih sahnesinde yer almış en kanlı savaşlardan bir tanesine liderlik yaptı. Türkler de bu büyük hükümdarın erleri olarak savaş meydanlarındaydı."

Kadınların he zaman devlet işlerinde söz sahibi olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Kurumsal yapı olarak da bizim devlet, eski Türk geleneğinde kadının, hatunun, her zaman devlet protokolünde yeri olmuştur. Devlet işlerinde söz sahibi olmuştur. Kurultay toplandığı zaman Hakan ile beraber yan yana oturur, kendi görüşlerini de söyler. Karar alma mekanizmasına kendisi de görgüsüyle deneyimiyle katkıda bulunurdu. Kimisi böyle devlet işlerinde iştigal eder, kimisi naibe unvanıyla devleti yönetir, kimisi de bizatihi devlet başkanlığı vazifesini tıpkı Tomris Hatun'daki gibi yaptı" dedi.

Kadınların gelişimine ilişkin önemli projelerin gerçekleştirildiğini anlatan Tekbıyıkoğlu, "Devlerimiz belediyelerimiz kadınlara yönelik önemli faaliyetler icra ediyor. Kadın kooperatiflerini destekliyoruz. İlimizde 6 tane kadın kooperatifi var. Kadın girişimcilik pozitif ayrımcılık ile muamele ediliyor. İlimizde 8 tane kadın muhtarımız var. Hepsi de bir birinden becerikli. Eğer geleceğin bir Türkiye'ni inşa etmek gibi bir hedefimiz varsa bunu kadınlarımızla birlikte yan yana yapacağız. Türk'ün yanında kadını olur diyor, 8 Mart münasebetiyle başta şehitlerimiz eşleri, anneleri, en yakınımızdan başlayarak ailemizin fertleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

