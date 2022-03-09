Kırıkkale'de sağlık personeline eğitim verildi

Kırıkkale'de acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personele yönelik "çocuk ileri yaşam desteği" eğitimi verildi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personele yönelik "çocuk ileri yaşam desteği" eğitimi verildiği bildirildi. 15'incisi düzenlenen eğitimin daha verimli geçmesi ve gerçekliği arttırmak amacıyla çocuk ve bebek ileri yaşam desteği mankeni, bebek ve çocuk endotrakeal entübasyon simülatörü, kemik içi, krikotirotomi ve pnömotoraks mankenleri eşliğinde çeşitli vaka uygulamaları gerçekleştirildiğini ve bilgileri tazelenen personelin deneyim kazanmaları amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sağlıklı yaşam doğuştan kazanılan ve devredilemeyen bireyin en temel hakkıdır. Bu temel hakkın korunabilmesi için, toplumun sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunda hasta ile ilk teması sağlayan 112 personelinin doğru ve etkin müdahalesi olumsuzlukların önlenebilmesi ve yaşamın kurtarılabilmesi için son derece önemlidir. Toplumun sürekliliğini sağlayacak en önemli öğe olan bebek ve çocuklarda önlenebilir sakatlık veya ölümlerin ortadan kaldırılması için ilimizde hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık personeline yönelik 'çocuk ileri yaşam desteği' verildi" ifadesi kullanıldı.

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