Jandarma astsubaylar kadınlara karanfil verdi

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Kırıkkale'de görev yapan jandarma kadın astsubaylar, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli kadın astsubaylar, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla köylerde yaşayan kadınlara karanfil verdi. Astsubaylar, Ulaş köyüne giderek evlerinde ziyaret ettikleri kadınların, kadınlar gününü kutladı. Ayrıca trafik kontrol noktalarında ve iş yeri ziyaretleri de yaparak kadınlara karanfil verdi.

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