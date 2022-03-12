Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında anıldı

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Kırıkkale'de, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yılında anıldı.

Kırıkkale Kültür Merkezinde düzenlenen anma programında, Mehmet Akif ersoy anıldı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yılında düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Yusuf Eren Tuncay tarafından da Kur’anı Kerim tilaveti okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, “İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında” dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Program, Kırıkkale Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “ Akif’in Paltosunu Giymek “ adlı dramanın ardından sona erdi.

Programa başta Vali Bülent Tekbıyıkoğlu olmak üzere, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Kırıkkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr.Mehmet Başalan, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Barış Cücen, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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