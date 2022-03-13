Kırıkkale'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

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Kırıkkale'de kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari aracın otomobil ile çarpıştığı kazada yaralanan iki yolcu, hastaneye gitmek istemeyince ambulansta tedavi edildi.



Kaza, KırıkkaleKırşehir kara yolu üzerindeki Tarım Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M.A. idaresindeki 06 YB 1351 plakalı Opel marka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.E.'nin kullandığı 06 BMC 858 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan iki yolcu, hastaneye gitmek istemeyince ambulansta tedavi edildi. Maddi hasarın oluştuğu otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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