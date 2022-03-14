Müze havası verdiği 'Türk köşesi' odasında antika eşyalarını sergiliyor Evindeki antika eşyalar ziyaretçilerini geçmişe götürüyor 72 yaşındaki vatandaş evinin odasını müzeye dönüştürdü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Mustafa Arap Türkyılmaz, 32 yıldır biriktirdiği antika eşyalarını, "Türk köşesi" adını verdiği evinin odasında sergiliyor.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Alaattin Mahallesi’nde tek katlı bir müstakil evde eşi Meryem Türkyılmaz (72) ile yaşayan Mustafa Arap Türkyılmaz (74), 32 yıldır biriktirdiği 300’ün üzerinde antika eşyayı odasında sergiliyor. “Türk köşesi” adını verdiği odada, lüks gaz lambası, çıkrık, dokuma çuval, teyp, saatler, televizyon, kazan, tepsi gibi birçok antika eşyasını sergiliyor.

Mustafa Arap Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra antika hevesine başladığını ifade ederek, 31 ila 100 yıl arasında üretilmiş antika eşyaları gelecek nesillere aktardığını söyledi.



"Bunlar çocuklarım nasılsa bu mallarda şimdi bana çocuklar oldu"

Antika eşyalarına çocukları gibi baktığını belirten Türkyılmaz, “Doğma büyüme buralıyım. Alaattin Mahallesi’nde oturuyorum. 1991’de emekli olduktan sonra bu hevese başladım. Çeşitli yerlerden getirdik, aldık, verdik, yaptık, bu düzene koyduk. Bunlar çocuklarım nasılsa bu mallarda şimdi bana çocuklar oldu. Kimse kalmadı evde. 8 nüfus vardı 6’sı çocuk, 1 oğlan 5 kız. Aynı benim çocuklarım gibi oldu bunlar. Kahvelere falan gitmedim. Geliyorum bakımını yapıyorum. Bunlarla uğraşıyorum tozunu alıyorum” dedi.



"Bir silah var o 100 senenin üzerinde"

Türkyılmaz, “31 seneden 100 seneye kadar antikalar var. Tarihi bir eşya değil yani antika. Bir tane dolma bir silah var o 100 senenin üzerinde o tarihi eser. İdare, fener, gaz lambası, lüks, Erzincan işlemeli semaver, Yahşihan’ın tarihi köprüsünün maketi var. Kanı maketleri var. Çam bardak, dokuma çuval, kilim, çıkrık, bakraç, 50 senelik teyp var. İşte çeşitli saatler var. Bakır güğümler, eski televizyon, radyo, kazan, herke var” diye konuştu.



"32 senedir hobi olarak yapıyorum"

300’ün üzerinde antika eşyasının olduğunu kaydeden Türkyılmaz, “Ben bunu ‘şark odası’ olaraktan büyüttüm şimdi ‘Türk odası’ diyorum. Niye ben yapayımda şar ismini koyayım? Bende diyorum ‘Türk odası’ burası. Bahçemde sayın reisi cumhurun tabiriyle millet bahçesi gibi. Bu şekilde heves yürüdü. 32 senedir hobi olarak yapıyorum. Ailemde ısındı. Gelirler bakarlar bazen eş dost. Bayramlaşamaya gelenler ‘bir odana bakalım’ derler. Bu odanın kasetini çıkarttırdım gurbetten gelenlere de dağıttım. Bursa’da, İzmir’de, Antalya’da, Manavgat’ta böyle çeşitli yerlerde var” şeklinde konuştu.



"Bunlarla arkadaş oldum"

Antika eşyaları gelecek nesillere tanıttığını anlatan Türkyılmaz, “Büyüklerimizden gördüklerimizi gelecek nesillere tanıtıyoruz. Tanıtmak için yola çıktık. Bunlarla arkadaş oldum. Hepsi bir birinden güzel. Paha fiyat biçilemeyen bir şey. Ben istiyorum ki belediye başkanı da müsait bir yer yapsın Yahşihan Belediye Müzesi olaraktan Yahşihan’a tanıtsın benden sonra ziyarete açsın” diye konuştu.

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