Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanda



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, ormanlık ve dağlık bölgelerde yaşayan yabani hayvanlar, kurulan fotokapanlarla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü'nce dağlık ve ormanlık alanlardaki hayvan popülasyonunun belirlenmesi için belli bölgelere fotokapanlar yerleştirildi. Kırıkkale'de karaca, kurt, tavşan, tilki, sansar ve yaban domuzu gibi hayvanların doğal yaşamı fotokapanlara yansıdı. Fotokapanlarla hem yaban hayatının artış ve azalışı kayıt altına alınıyor hem de kaçak avcılığın önüne geçiliyor.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-03-15 15:48:31



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