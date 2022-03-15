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Vali Tekbıyıkoğlu: "Ülkemiz akıl dolu ve strateji dolu hamleler yaptı"

İHA

Vali Tekbıyıkoğlu: "Ülkemiz akıl dolu ve strateji dolu hamleler yaptı"

"Kırıkkale2053; Arama Konferansı" açılışında konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Geçtiğimiz aylarda da biliyorsunuz Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bir savaşta bizim ülkemiz akıl dolu ve strateji dolu hamleler yaptı. Savaşta etkin danışmanlık hizmeti verildi. Savaşın stratejisinde önemli etkilerimiz de oldu. Bu da günümüzdeki akıl dolu işlerinden bir tanesi" dedi.
Kırıkkale'nin ekonomik, kültürel ve sosyal yönden güçlenmesi, mevcut imkan ve kabiliyetlerinin ortaya konularak yeni oluşacak fırsatların değerlendirebilmesi amacıyla "Kırıkkale2053; Arama Konferansı" düzenlendi. Kırıkkale Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, devletin ve memleketin bir terakkiye ulaşmasında akıl, gayret ve hızın büyük öneminin olduğunu söyledi.
Memleketin, bir devletin, bir milletin terakkiye ulaşması, ilerlemesi için bazı fonksiyonları karşılaması gerektiğini ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:
"Bunların içerisinde akıl, gayret ve hız çok önemli. İnsanlar kendi jeopolitiklerine, kendi stratejilerine, kendi mazilerine, kendi topografyalarına, coğrafyalarına, madenlerine, kendi güç unsurlarına dayanarak burada akıl yolu ile işler yaparlar. Akıl çok önemli! Bununla ilgili tarihimizde birçok örnekler var; Hatay’ın kurtuluşu var. 1939 yılında anavatana katılıyor. Onun öncesinde Hatay’ın bir devlet olarak kendine münhasır bir devlet olarak kurulması hikayesi var. Tabi o zamanki nesil, büyük savaşlar görmüş. Balkan harbini, Rus harbini, 1'inci Cihan harbini görmüşler. Kurtuluş mücadelesini yapmışlar. Hangi milletin ne yapabileceğini biliyorlar. Akıl ve tecrübeyle hareket ediyorlar. Geçtiğimiz aylarda da biliyorsunuz Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bir savaşta bizim ülkemiz akıl dolu ve strateji dolu hamleler yaptı. Savaşta etkin danışmanlık hizmeti verildi. Savaşın stratejisinde önemli etkilerimiz de oldu. Bu da günümüzdeki akıl dolu işlerinden bir tanesi."
Tekbıyıkoğlu, "Rektörlüğümüzün himayesinde gerçekleştirilen bu çalışmada ilimizin bütün güç unsurlarını buluşturan ortak akılla bir güzergah belirlemeye çalışan bir çalışma olacak. Çok kıymetli olarak görüyorum ben. 17 tane başlık belirlenmiş. Bu başlıkların hepsi birbirinden kıymetli. Savunma sanayiinden, teknolojiye kadar, beslenmeden, regresyona kadar şehirleşmeye kadar hemen hemen bütün başlıklar belirlenmiş. Bir de bu terakkiyi sağlarken bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. Kendi kimliğimizi de taşımamız lazım. Eğer gelecek yüz yıla hazırlanıyorsak biz, biz olarak gitmeliyiz. Yapacağımız çalışmanın, yapacağımız arama konferansının bugün sabahtan akşama kadar cereyan edecek toplantıların hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

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