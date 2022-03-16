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Kırıkkale'de gazi jandarma uzman çavuşa devlet övünç madalyası ve beratı verildi

İHA

Kırıkkale'de düzenlenen törende, Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hulusi Kuzucu'ya, devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi.

Kırıkkale'de gazi jandarma uzman çavuşa devlet övünç madalyası ve beratı verildi

Kırıkkale'de düzenlenen törende, Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hulusi Kuzucu'ya, devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi.
Kırıkkale Valiliği'nde düzenlenen törene Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun yanı sıra Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Yeşilırmak katıldı. Törende konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, devletin en yüksek ikinci madalyası olan devlet övünç madalyasını tevdi etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi. Tekbıyıkoğlu bu madalyanın, yurt içi ve yurt dışında devletin göğsünü kabartan, memleket hizmetinde bulunmuş ve bu uğurda fedakarlık göstermiş insanlar için verilen bir madalya olduğunu da belirtti.
Devlet övünç madalyası ve beratının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla verildiğini ifade eden Tekbıyıkoğlu, "2017 yılının Kasım ayının 3’ünde Bitlis’in Ölek köyü mezrasında el yapımı patlayıcının tesirine maruz kalmakla gazimizin huzur kaybı gerçekleştirdi. Ben de o sırada hemen o bölgede görev yaptım. Ölek neresidir? Orada neler oldu? Oraların hikayesi nedir? Çok yakından müşahede ettim. Kendisi orada jandarma özel harekât personeliydi. Ben de jandarma özel harekât ile sık sık ziyarete giderdim. Orada kaybettiğimiz canını bayraklaştıran arkadaşlarımız oldu. Kısa sohbetimizde onları da hatırladık, andık. Allah yattığı yerleri nur etsin. Şehit olanlar için onların ailesine tevdi ediliyor. Gazi olanlar için de kendilerine tevdi ediliyor" dedi.
Tekbıyıkoğlu, konuşmasının ardından 2017 yılında Bitlis'in Yukarıölek köyü kırsalında bulunan mayına basması neticesinde gazi olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hulusi Kuzucu'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına devlet övünç madalyası ve beratı takdim etti.

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