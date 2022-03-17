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Kırıkkale'de üstyapı çalışmaları sürüyor

İHA

Kırıkkale'de üstyapı çalışmaları sürüyor

Kent merkezinde yürüyüş yollarının sayısını artıran Kırıkkale Belediyesi, Alparslan Türkeş Bulvarı'nın ardından Osmangazi Mahallesi'nde de çalışmalara başladı.
Kırıkkale'de Millet Bulvarı ve Alparslan Türkeş Bulvarı'nın ardından Osmangazi Mahallesi'nde de yürüyüş yolu çalışmalarına başlanıldı. Kırıkkale Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "20 dev projemizin çalışmaları şehir genelinde devam ediyor. Çalışmaların birçoğu tamamlanmak üzere. Projelerimiz arasında yer alan yürüyüş yolları da çalışmaları başladı. Vatandaşlarımızın rahatlığı ve şehrimiz için alimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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