Kırıkkale'de firari 20 hükümlü şahıs yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 20 hükümlü şahıs yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, çeşitli suçlardan haklarında 4 ay ile 22 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan Ü.Y.K., M.K., S.K., F.İ., E.U., D.K., B.D., D.A., M.Ö., M.A.Ö., E.G., T.Ç., Z.O., M.Ö., B.T., H.Ç., D.D., Ö.G., N.Ö., ve A.H. yakalandı. M.A.Ö.'nün kasten yaralama suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Öte yandan, operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli de yakalandı.

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