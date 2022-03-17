Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Kırıkkale Nur Camii'nde düzenlenen programla idrak edildi.
Kırıkkale İl Müftülüğünce, Nur Camii'nde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Akşam ezanının ardından camiye gelen erkek, kadın, genç, yaşlı birçok kişi, kandili idrak etmenin mutluluğunu yaşadı. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Nur Camii vaizi Hamza Gökdere, kandille ilgili vaaz verildi. Vatandaşlar da namaz kılıp dua etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.