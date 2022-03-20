Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Kırıkkale'de kavşakta iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'de Doğu Bulvarı Osmangazi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır K. idaresindeki 06 RSR 77 Ford marka otomobil ile Güler Ş.'nin kullandığı 06 BB 0506 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüleri ile yolculardan 1 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan Hıdır K. Güler Ş. ve H.İ.S. ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Otomobiller çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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