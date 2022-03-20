Kırıkkale'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, kendisinden haber alınmayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Serdan Çöçü (40) için arama çalışması başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükavşar köyünde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Serdar Çöçü, dün akşam saatlerinde evden ayrıldı. Çöçü'nün geç saatlere kadar eve gelmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Evin yakınlarında ve köyde arama yapan jandarma ekipleri, Çöçü'nün izine rastlayamayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi. AFAD ve jandarma ekipleri Çöçü'nün son görüldüğü İmrili köyü çevresinde sabah saatlerinde arama çalışması başlattı. Geniş çaplı başlatılan arama çalışmasına Çöçü'nün akrabaları da katıldı.

Delice Kaymakamı Burak Akköz de arama yapılan bölgeye gelerek Çöçü için başlatılan çalışma hakkında bilgi aldı. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına, yarın Ankara'dan gelecek ekiplerle birlikte tekrar başlanacağı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-03-20 21:29:36



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