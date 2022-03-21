Baharın müjdecisi Nevruz, Kırıkkale'de coşkuyla kutlandı

Kırıkkale'de Nevruz, koronavirüs salgınının hafiflemesiyle iki yıllık aranın ardından coşkuyla kutlandı.

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz, Kırıkkale'de salgının hafiflemesiyle bu yıl eskisi gibi coşkuyla kutlandı. Kırıkkale Valiliği tarafından organize edilen Nevruz etkinlikleri, Kent Ormanı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Türk bayrağı ile doğa yürüyüşü yapıldı, ardından fidan dikimi gerçekleştirildi. Mehter takımının seslendirdiği marşlar ve halk oyunları gösterileriyle devam eden etkinlikte, demir dövme, yumurta tokuşturma ve ateşten atlama gerçekleştirildi. Kırıkkale Belediyesi tarafından da katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi.

3 bin yıllık geleneğin yaşatıldığını ifade eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Bugün 21 Mart hem Ormancılık Günü olarak kutlanıyor hem de bizim 3 bin yıllık geleneğimizin yaşatıldığı bir tarih, Nevruz Bayramı olarak kutlanıyor. Orta Asya’dan balkanlara kadar bu önemli günü hep beraber kutluyoruz, idrak ediyoruz. Bugün de Kırıkkale olarak Kent Ormanı mevkiinde çocuklarımızla, gençlerimizle, motosiklet kulüplerimiz ile beraber coşkulu bir şekilde kutladık. Bahar da ilk emarelerini gösterdi. Bugün hava diğer günlere nazaran daha keyifli bir gündü. Buradan herkesin Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyorum" dedi.

Nevruzun 'ümit' demek olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise "Nevruz Bayramı’nın ilk günü. Nevruz demek ‘yeni’ demek. Aslında ümit demek. Tüm coğrafya, Türkler, yeni bir yılın başlangıcı olarak kabul etmiş. İnşallah yeni ümitlerimiz baharın ilk günü ile birlikte bizde de filizlenir. Yeni bir yıla yeni bir umuda hep beraber gireriz. Barış bolluk ve bereket içerisinde güzel bir yıl temenni olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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