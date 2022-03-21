Kırıkkale'de kayıp zihinsel engelliyi arama çalışmalarında 2'nci gün



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli Serdar Çöçü'yü (40) arama çalışmalarına devam edilirken, arazide kadavra ve aramakurtarma köpekleri de kullanıldı.

İlçeye bağlı Büyükavşar köyünde ailesiyle beraber yaşayan zihinsel engelli Serdar Çöçü, 19 Mart'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Çöçü'ye ulaşamayan yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Kayıp başvurusunun ardından Çöçü'yü bulmak için çalışma başlatıldı. 100 kişilik personelin katıldığı aramalarda, Çöçü'den ize rastlanılmadı. Gece ara verilen çalışmalar, bu sabah yeniden başladı. Ankara'dan gelen Arama Kurtarma Derneği üyeleri ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de çalışmalara destek verdi. Arama çalışmalarında JAK'a ait kadavra köpeği 'Mavi'; aramakurtarma köpekleri 'Pati', 'Badem' ve 'Poyraz' da kullanıldı. Bölgede aramalar sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-03-21 14:23:53



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