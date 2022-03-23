Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesinden öğrencilere eğitim

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi'nin işleyişi ve itfaiyenin görevleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilere yönelik eğitim amaçlı etkinlikler düzenleniyor. İtfaiye ekipleri, öğretmenlerin nezaretinde öğrencilerine 112 Acil Çağrı Merkezi ve itfaiye hakkında eğitim verdi. Etkinliklerde öğrencilere ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemi ve gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiği anlatıldı. Özellikle ana sınıfı çağındaki öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimlerde İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım görselleri eşliğinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyetleri öğrencilere anlatıldı. Eğitimde itfaiyenin görevleri, yangın söndürmede kullanılan araç, kıyafet ve malzemeler hakkında bilgi verildi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürü Tuncay Bulut, öğrencilere eğlenceli çalışmalarla yangına ve risklerine karşı bilinç aşıladıklarını söyledi.

Tüm acil çağrıların 112 altında toplandığını, çocukların bunu hafızalarına yer etmelerini sağlamak için düzenledikleri eğitici eğitimlerin verimli geçtiğini belirten Bulut, "Toplumumuzun yangın ve risklerinden korunmasının en önemli yolu onunla mücadele edilebilmesi ve bu mücadele için gerekli yöntemlerin iyi bilinmesidir. Minik öğrencilerimize okullarında yapmış olduğumuz ziyaretler onlar için eğlenceli bir zaman dilimine dönüştürerek hafızalarında, yangına ve risklerine karşı bilinç aşılamamış ve 112 Acil Yardım Telefonu hakkında bilgi veriyoruz" dedi.

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